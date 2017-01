UNA MUJER ENCONTRÓ UNA TOALLITA FEMENINA EN UNA CAJA DE PURÉ DE TOMATES

Tras el hallazgo, la mujer de Federación radicó la denuncia en Bromatología municipal y en sede judicial. Desde la empresa aseguraron que rápidamente se hacían cargo de la situación. Una vecina de la ciudad de Federación, en el mediodía del miércoles se disponía a ocupar una caja de puré de tomates para una salsa y se encontró que en el interior de la misma, había una toallita femenina.

Inmediatamente acudió a Bromatología municipal, donde dejó constancia del hecho y la posterior denuncia judicial. Desde la empresa La Campagnola, aseguraron que rápidamente se harían cargo de la situación.

Al respecto, la responsable del área de Bromatología de la municipalidad de Federación, Itati Urbani, expresó: "La verdad que me sorprendió todo esto, porque llegó esta señora con una caja de tomates donde asomaba algo negro".

"Procedimos en abrir la caja y extendimos algo oscuro sobre un papel blanco, pero más grande fue la sorpresa cuando nos dimos cuenta de que se trataba de una toallita femenina", relató Urbani, quien después de observar este repugnante hallazgo se comunicó con la empresa La Campagnola. "Ellos vendrán el martes a retirar el producto para analizarlo, debido a que la señora también realizará una denuncia en la justicia", adelantó.

En cuanto a la veracidad de que ese producto no haya sido o no adulterado, la funcionaria municipal aclaró: "Se tomaron las muestras fotográficas cuando la caja apenas fue abierta, como se hace habitualmente cuando se ocupa para cocinar, y ella (por la vecina) al no salir nada de la caja, porque estaba cocinando una pizza, miró y vio que asomaba algo negro, así que eso vino de fábrica".

Fuente: UNO Entre Ríos