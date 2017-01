AGUSTINA RODRÍGUEZ EN POCO TIEMPO ESTARÍA EN CONDICIONES DE DECLARAR ANTE LA JUSTICIA

Agustina Rodríguez, la joven de 19 años que casi pierde la vida tras caer desde un balcón del segundo piso de un hotel de Casilda, se recupera de las graves lesiones sufridas en una clínica de rehabilitación de la provincia de Buenos Aires, y evoluciona al punto que, aunque aún no fue confirmado, podría en poco tiempo estar en condiciones de prestar declaración en el marco de la causa donde se investigan las circunstancias del lamentable episodio que conmocionó a esa ciudad.

"Si bien el hecho está caratulado como tentativa de suicidio y no surgieron elementos que alienten otra hipótesis, será clave su testimonio para llegar a una definición y cerrar el caso". Así lo aseguró una fuente cercana a la investigación tras revelar que la idea es, de no surgir complicaciones, entrevistar a la chica luego de la feria judicial de este mes.

Y quien más espera que ello se concrete cuanto antes parece ser su novio, Hugo Racca, el concejal casildense de 62 años que fue blanco de cuestionamientos, aunque con el correr del tiempo cedieron, en el marco de movilizaciones que se realizaron en la ciudad para pedir por el esclarecimiento del caso. "El más interesado en que declare soy yo, porque develará la verdad y echará por tierra todas las infamias", aseguró en diálogo con este diario mientras se encontraba en la localidad bonaerense de Escobar, donde viaja desde Casilda varios días a la semana para "acompañar y darle ánimo" a la chica, que a principios del mes pasado fue traslada al Centro de Rehabilitación Fleni donde es atendida por un equipo interdisciplinario que logró en la paciente "notables resultados".

Racca resaltó que el avance de Agustina en el corto tiempo que lleva de rehabilitación "es sorprendente". Además de recuperar el habla y haber comenzado a ingerir alimentos semisólidos por boca —aunque seguirá con un botón gástrico hasta normalizar el funcionamiento general del aparato deglutorio— ya empezó a caminar con asistencia de un andador y se estima que en breve podría desplazarse por sus propios medios.

"Los terapeutas la pararon, y tras comprobar que mantenía bien el equilibrio, decidieron hacerla caminar y respondió", contó el concejal y reconocido empresario hotelero local. "Si bien en esta primera etapa necesita ayuda, los especialistas estiman que no faltaría mucho para que camine sola debido a los avances que fue logrando". El hombre dijo estar viviendo "con gran alegría" el proceso de recuperación de su pareja que, asegura, "está mejorando día a día y ya no ve el momento de que le den el alta para regresar a Casilda, lo que creemos será muy pronto".

Asimismo, sostuvo que los profesionales destacaron "los enormes progresos" que experimentó Agustina, y rescató que "desde el punto de vista cognitivo ha ganado en lucidez intelectual, espontaneidad y chispa en sus respuestas, y un gran sentido del humor. Se expresa sin dificultades y neurológicamente está bien, aunque aún tiene algunas dificultades que irá superando con el correr de los días".

"Todos coinciden —acotó— en que influyó para su notable recuperación que es joven, sana y fundamentalmente la voluntad que tiene de salir adelante" esta chica que incluso permaneció, según trascendió en su momento, varios días con coma inducido.

Tras el episodio sufrido por su novia, el concejal se vio privado, por una decisión de un sector de la familia, de visitarla en su internación, hasta que pudo hacerlo a instancias de una medida ordenada por el Juzgado de Familia de Casilda. Sucedió semanas después de que Agustina ingresara en grave estado al Sanatorio Los Alerces de Rosario, desde donde a principios del mes pasado fue derivada a la clínica de Escobar.

Aunque prefiere no hacer valoraciones al respecto, Racca admite que su acercamiento también ayudó en el restablecimiento de Agustina. Y en esa línea rescató que la joven también se sintió acompañada del amor de otros seres queridos, especialmente el de sus progenitores. Lamentablemente, su papá sufrió días atrás un problema de salud por el que debió ser trasladado al Hospital de Casilda, donde falleció el viernes.

Racca asegura tener una buena relación con la mayoría de los integrantes de la familia de su pareja, aunque no superó diferencias con algunas de las hermanas de Agustina que lo resisten e incluso cuestionaron públicamente en movilizaciones para pedir por el esclarecimiento del caso y en un escrache en plena sesión del Concejo, donde también participaron representantes de organizaciones en contra de la violencia de género, como dio cuenta este medio.

Sin embargo, el panorama hostil que atravesó el edil se diluyó con el correr del tiempo, más aún al no surgir de la investigación elementos que hagan sospechar la presencia de un delito. La causa judicial continúa caratulada como tentativa de suicidio, y concluiría así de no surgir indicios que hagan suponer otra posibilidad. Las medidas llevadas adelante por la fiscal que investiga el caso, Lorena Aronne, acreditan la hipótesis inicial de que la joven intentó quitarse la vida, aunque su testimonio será clave para disipar dudas y ponerle punto final a la investigación.

La fiscal interviniente ya recibió un informe del Fleni sobre el estado de salud de Agustina, que remitirá a un médico forense para que determine si está o no en condiciones de prestar testimonio sobre el hecho. "Se indica que la paciente está evolucionando progresivamente y que se expresa verbalmente, aunque hay cosas que aún no recuerda debido al shock emocional que le causó el episodio", confió una fuente inobjetable, que además confirmó que "si todo avanza favorablemente como se espera, la idea es tomarle declaración después de la feria judicial

El caso

El suceso se produjo el miércoles 21 de septiembre, alrededor de las 22, en el Hotel Cuatro Plazas, ubicado sobre Lisandro de la Torre entre 1º de Mayo y España, y que es propiedad del edil casildense y sus hermanos.

A días de lo ocurrido, Racca contó a este diario las circunstancias del caso y defendió su inocencia. Tras recordar que antes del episodio se estaban preparando para bajar a cenar al restaurante del hotel, dijo que la joven ya se había bañado y él aún se encontraba en el baño creyendo que ella permanecía en la habitación, pero cuanto salió advirtió que la puerta del balcón estaba ligeramente abierta, y el celular de la novia sobre una mesa de luz, lo que también llamó su atención. Se asomó al balcón y allí descubrió que la joven estaba sujetada con sus manos a una viga y con el cuerpo colgando.

Fue allí cuando extendió el cuerpo hasta poder sujetar de las manos a la joven, que cayó al vacío desde 15 metros tras pedirle ya sin fuerzas y con voz susurrante que la ayudase. "Yo me tiré cuerpo afuera del balcón. No la pude sostener, se iba resbalando", dijo con la misma contundencia que cuando aseguró que "no teníamos conflictos de pareja", y que "si hubo un motivo para tomar una decisión así tiene más que ver con problemas que arrastra de su infancia y que no pudo superar".

Debió retractarse

Un abogado que acusó en una entrevista radial al concejal Racca de supuestas inconductas contra su novia, Agustina Rodríguez, debió retractarse de los agravios que profirió en su contra.

Se trata de Antonio Ciaurro, quien rectificó sus dichos en una audiencia de conciliación que se convirtió en corolario de la querella por calumnias e injurias interpuesta por el edil casildense demoprogresista al ver afectada su honorabilidad.

Tras admitir su responsabilidad por el hecho achacado y rectificarse en el seno del ámbito judicial, el letrado deberá visibilizar su arrepentimiento publicando la retractación en el La Capital y Radio Sport de Casilda, aunque cabe aclarar que las cuestionadas manifestaciones no fueron vertidas en esos medios.

Así lo dispuso el juez interviniente, Carlos Pareto, quien además, tras el consentimiento mediante de las partes, sobreseyó al abogado querellado, que deberá afrontar las costas del proceso.

El nombre del profesional en cuestión tomó trascendencia mediática a nivel local al surgir la versión de que se había constituido en la causa como querellante de parte de la familia de Agustina, lo que en rigor nunca sucedió. No obstante, al ser entrevistado en un programa que se emite por Radio Más, de Casilda, formuló duras declaraciones contra Racca, que lo querelló.

Fuente: La Capital (Rosario)