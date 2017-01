EDITORIAL: HASTA AHORA NINGÚN DISCÍPULO SUPERA AL MAESTRO…

Un año después mi ciudad un caos: cortes de agua todos los días, calles sin iluminación, baches por todos lados, esquivas uno y agarraste 2 pozos, motos sin luces sin cascos y a contramano, camioneros y repartidores que estacionan en cualquier lado, perros callejeros para exportar a China, inspectores municipales de cartón pintados al óleo en las esquinas cobrando sueldos para mirar cómo pasa la vida frente a sus narices… En fin, un año del intendente más inútil que ha tenido este pueblo desde que vivo acá, superando ampliamente a la intendenta (Asunción Olmedo).

por Marcelo Capdevila / www.marcelocapdevila.com

Hacía un buen rato que no escribía nada en el facebook de la radio y después de publicar lo que pensaba y descargar un poco la bronca, descubro que no soy el único que piensa lo mismo y que siente impotencia por cómo nos encontramos viviendo los ciudadanos de esta parte de Entre Ríos.

A veces nos acostumbramos y bajamos los brazos. Después nos acordamos que son empleados públicos a nuestro servicio y ahí, es cuando empezamos a demandar y a exigir soluciones a nuestros políticos que no están ocupando un cargo por casualidad sino porque los eligió la mayoría de su pueblo.

Parece una ciudad dónde los reglamentos, las leyes, las normas básicas de conducta no existieran. En qué ciudad la gente no respeta las normas viales? Es una larga lista de faltas que debemos rechazar. La gente camina por la calle; vehículos circulan sin luces; no utilizan los guiños aún los vehículos de alta gama; no se respetan los semáforos ni la prioridad de quién circula por la derecha; las bicicletas parece que no son vehículos porque no respetan nada; en avenidas te pasan por ambos lados; nadie hace uso del casco reglamentario; se estaciona en cualquier lugar, incluso en las esquinas (con mayor frecuencia los camiones repartidores). Como dije, una larga lista que estoy seguro sí respetan en ciudades más grandes y hasta si van a La Paz.

Quizás sea una cuestión cultural, es muy probable. Pero se corrige con una buena multa y en eso el estado municipal está ausente.

La ciudad se viene abajo, no sólo por el desbarrancamiento, también por la falta de cuidados.

Si es una ciudad insegura no vemos mayor presencia policial en las calles ni que se estén reparando las luminarias en lugares dónde la delincuencia está a la expectativa. Los barrios están a oscuras. Las calles cada vez más peligrosas (y rotas por la falta de mantenimiento).

Y el tema del agua? Hace un año que venimos con el verso de la limpieza de decantadores. Todos los días? Cuándo se soluciona? Cortan el agua y la energía imprevistamente demasiado seguido y no hay solución a la vista.

Quizás desde el cansancio de la inoperancia de los funcionarios públicos motiva esta crítica pero, hasta cuándo?

