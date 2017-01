EX CONCEJAL LE PIDE “AL INTENDENTE SILVIO MOREYRA, QUE SE JUBILE, RENUNCIE, NO LO VAMOS A EXTRAÑAR”

Una noticia de varios días en un medio grafico provincial donde el presidente municipal de nuestra localidad declaro, que la salud le estaba pasando factura por exceso de preocupación por la gente, así inicia la carta abierta al intendente Silvio Moreyra el ex concejal de esta ciudad en el periodo 1999/2003 Luis Pucheta “Señor intendente Silvio Alejandro Moreyra no se preocupe más por nosotros mejor cuídese, no importa que no haya agua, que no haya luz, que las calles sean un desastre, que las cloacas sigan tapadas usted no necesita del salario de presidente municipal para llegar a fin Debería aprovechar y jubilarse ya de manera urgente. Piénselo, renuncie, su salud es más importante” , escribió Pucheta.







Carta abierta al intendente

Acabo de ver una noticia ya de varios días en un medio grafico provincial donde el presidente municipal de nuestra localidad declaro. Que la salud le estaba pasando factura textual por mi exceso de preocupación por la gente.

Yo humildemente me tomo el atrevimiento en nombre de toda la gente de este bendito pueblo. Señor intendente Silvio Alejandro Moreyra no se preocupe más por nosotros mejor cuídese usted disfrute de la vida que no vale la pena inmolarse por nosotros. Usted tiene unos hijos preciosos a quienes debe cuidar tiene una joven y bella mujer que lo debe necesitar en plenitud. Debería pensar en dedicarse a algo más light sin tantas obligaciones ya que el lugar que ocupa actualmente al frente de la comuna siempre le generara preocupaciones y además considerando lo que ha sido su primer año de gestión muchos miles de santaelenenses se lo vamos a agradecer y me comprometo a asegurarle de que no lo vamos a extrañar.

Sin ninguna duda imagino que por otra parte usted no necesita del salario de presidente municipal para llegar a fin de mes ya que con el poder económico que demostró tener después de la última elección la cual usted gano puede estar tranquilo por varias generaciones más. No se preocupe más por nosotros su salud es importante y lo queremos cuidar. Debería aprovechar y jubilarse ya de manera urgente y dedicarse de lleno a su familia. No se preocupe más por nosotros dedíquese a vivir de vacaciones algo que después de un año a pesar de sus obligaciones usted muy bien supo hacer. No importa que no haya agua que no haya luz que las calles sean un desastre que las cloacas sigan tapadas. Piense que su familia lo necesita y que la mayoría de los santaelenenses no tanto ni siquiera quienes lo votaron en su mayoría lo van a extrañar. A que seguir haciéndose mala sangre. Piénselo renuncie su salud es más importante y su familia se lo va a agradecer.









