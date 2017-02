CHIARA DÍAZ PRESENTÓ SU RENUNCIA INDECLINABLE AL CARGO DE VOCAL DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

A minutos de iniciarse en el Senado el proceso que iba a resolver la solicitud que había presentado el abogado defensor del vocal Carlos Chiara Díaz para suspender el comienzo del juicio político, atento al estado de salud del magistrado, esta mañana ingresó una nueva nota de su letrado Guillermo Brunner en la que comunicó a los senadores que el juez decidió presentar su renuncia “indeclinable e irrevocable” al cargo, la que se hará efectiva ante el gobernador Gustavo Bordet “en el transcurso de la semana”.

La nota está dirigida al presidente del Senado Provincial, Aldo Ballestena y lleva la firma de Brunner, abogado de Chiara Díaz. Según reza el texto, “es decisión de mi defendido, lo que es compartido por la totalidad de su grupo familiar, renunciar en forma indeclinable e irrevocable al cargo que desempeña como vocal del Superior Tribunal de Justicia, a partir del 31 de mayo de 2017 por motivos de salud, la que se ha visto deteriorada por motivos y circunstancias que son de público conocimiento”, señala la misiva.

La corte del Senado iba a resolver a las 9.30 el pedido que ingresó la semana pasada para suspender el inicio del juicio político por problemas de salud que padece el ahora exmagistrado. Con esta determinación de Chiara Díaz, ahora los Senadores analizan los pasos a seguir en el marco del juicio político que se le iba a iniciar y que hoy iba a contar con las primeras testimoniales.



En diálogo con la prensa, Giano afirmó que “el juicio no se debe caer porque no hay ninguna renuncia presentada por el acusado. Esto no es una renuncia, sino un escrito que presentó su defensor técnico diciendo que el doctor Chiara Díaz presentaría la renuncia al Gobernador durante la semana”, sostuvo el legislador.

Asimismo, remarcó: “Consideremos que el juicio debe continuar. No hay que paralizar el juicio porque hemos dado sobradas pruebas de que está garantizado el debido proceso. Tenemos una responsabilidad institucional y constitucional que debemos cumplir”, indicó.

“Si se efectiviza la renuncia, el juicio político se cae, pero mientras tanto tenemos la obligación de continuar”, aclaró.

Por último, manifestó: “El tema de su salud no está debidamente comprobado. Si está internado desde el 11 de enero no hay razón que justifique que recién el 2 de febrero se haya presentado un certificado que no dice mucho”.





FUENTE: LT14