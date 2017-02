JORGE NORIEGA DECANO DE LA FCYT, RESPONDIÓ A LA CARTA ABIERTA DE LA DRA. ALICIA MAURI

El decano electo de la FCyT, Jorge Noriega salió al cruce de la Carta Abierta publicada por la ex Coordinadora de la Sede UADER Santa Elena Dra. Alicia “Lola” Mauri y expresó “estoy al tanto de la situación porque la leí la nota” , a la vez que agregó, “ este lunes tendremos una reunión en la que se decidirán las medidas a tomar en el caso” adelantó. Noriega defendió la designación de Juárez al frente de la dependencia universitaria en esta ciudad y dijo “tendremos que evaluar las infracciones que se ha cometido al hacer pública la Carta Abierta en la cuenta oficial de facebook de la sede UADER Santa Elena, siendo que Mauri el día 10 de febrero estaba desvinculada coordinadora y el 11 se publicó en dicho red social” , argumentó. “estoy al tanto de la situación porque la leí la nota”este lunes tendremos una reunión en la que se decidirán las medidas a tomar en el caso”“tendremos que evaluar las infracciones que se ha cometido al hacer pública la Carta Abierta en la cuenta oficial de facebook de la sede UADER Santa Elena, siendo que Mauri el día 10 de febrero estaba desvinculada coordinadora y el 11 se publicó en dicho red social”

“No me pareció el medio adecuado que utilizó la anterior responsable de sede ni tampoco el lugar en que lo hizo, que es la página oficial de la facultad“, sostuvo. “Tendremos que evaluar qué infracciones se han cometido desde que eso se publicó el día 11 ya que el día 10 Alicia Mauri estaba ya desvinculada como coordinadora de sede”, planteó. En ese sentido, añadió que le resulta “me resulta grave y totalmente inapropiada la utilización de la cuenta oficial de la facultad, está para poner información académica y no discusiones personales y/o políticas“, expresó.

Noriega defendió la designación de Juárez al frente de la dependencia universitaria en Santa Elena, “Nosotros hemos evaluado sus antecedentes y se trata de un egresado de la sede con la mismísima confianza que Mauri dice que tenía hacia él en la nota“.

El decano de la FCyT expresó con referencia a su decisión de nombrar a Juárez y a las palabras vertidas por la ex coordinadora Alicia Mauri, “ella misma lo reconoce, es una atribución del nuevo decano, las medidas que se tomaron están dentro de las atribuciones que me confieren las normativas para hacer y fueron todas notificadas en tiempo y forma”, reafirmó.

Finalmente, prefirió “no dar respuesta analizando lo que dice el texto” ya que lo considera “una tergiversación con una subjetividad muy grande, pretendemos darle a esta gestión una seriedad que claramente no está en estas reacciones temporarias y desubicadas que no conducen a nada, no queremos entrar en una polémica que no se puede habilitar, porque no le hace bien a la sede”, finalizó Noriega a 9Ahora.