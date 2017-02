AD-HONOREM: LA FAMILIA DE GISELA LÓPEZ SALIÓ A LIMPIAR Y DESMALEZAR EL BARRIO 120 VIVIENDAS

La falta de limpieza y mantenimiento de los espacios verdes en la ciudad, cada vez se extiende a más barrios de la ciudad, en la mañana de este jueves, una familia tuvo que salir por sus propios medios a realizar una limpieza y desmalezamiento en el barrio 120 viviendas, ante la acumulación de basura en las calles y el crecimiento de las malezas, nenes de 10 años aproximadamente ayudaron a la familia a realizar el trabajo ad honorem, así lo hizo saber a través de su perfil de facebook Gabriel López, hermano de Gisela.

En el perfil de la red social facebook, Gabriel, posteó “05:00 Hs de la mañana arrancamos con algo que nos propusimos con mama y Jorge, a limpiar nuestro barrio y cortar el pasto todo lo que tenga que ver con 120 viviendas y no quiero dejar pasar y agradecerle a los chicos de apenas 10 añitos nos ayudaron a juntar el pasto y eso habla muy bien de ellos , lo hago público porque después no quiero que salgan hablar sin saber y principalmente no recibimos un peso de nadie lo hacemos porque queremos un barrio limpio para nosotros y principalmente por los chicos y una cosa más lo invitamos a que se sumen.. Saludos y muchísimas bendiciones”.

SANTA ELENA DIGITAL -.