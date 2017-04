PELIGRA QUEDAR SIN AGUA POTABLE LA CIUDAD DE SANTA ELENA “EL TANQUE DE DISTRIBUCIÒN ESTÀ ROTO”

En la mañana de este miércoles por unas horas se pudo observar que el tanque de distribución derramaba agua potable en abundancia, tras ese episodio, desde el municipio se dio a conocer que el pérdida se produjo por haberse rebalsado producto de no haber apagado los motores de llenado. Posteriormente Concejales de la oposición se hicieron presentes en el lugar y pudieron constatar que el tranque de distribución de agua potable de la ciudad presenta una fisura importante, así lo confirmó a esta redacción la concejal por el Frente Cambiemos (UCR Santa Elena) Marta Núñez.

“Esta mañana asistíamos a ver como se desperdiciaba agua por un par de horas en el tanque OSER, también leíamos sorprendidos que este derroche se debía a la "distracción de un empleado ", hace momentos captamos imágenes donde se puede ver que el inmenso tanque esta "roto", con una fisura importante que deja perder bastante agua y no es de ahora” , escribió en su cuenta de facebook la edil.



La Concejal Marta Núñez, fustigó fuertemente en contra del gobierno local y sostuvo que esta situación es “responsabilidad es de "la gestión municipal", gestión que no planifica, no observa, no estudia, no piensa proyectos, no dialoga, que no informa y mucho menos transparenta los gastos públicos”.



Por último sostuvo, “espero que parte del millón y medio de pesos que estaría por recibir el Municipio de Santa Elena en concepto de un Aporte del Tesoro Nacional, sea utilizado para reparar el tanque de distribución, sin lugar a dudas de su estado y conservación depende el suministro de agua potable de gran parte de la ciudad de Santa Elena”, enfatizó.

