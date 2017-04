DOCENTE SUFRIÓ UN INTENTO DE ROBO A MANO ARMADA EN UNA CALLE CÉNTRICA DE SANTA ELENA

Un docente de esta ciudad dio aviso a la policía local y posteriormente hizo pública la horrible situación que le tocó vivir en calle Francisco Ramírez en horas de la noche de este miércoles último, “me atacaron para robarme el celular, me apuntaron con un arma de fuego, gracias a Dios pude soltarme y correr mientras veía al ladrón apuntarme con el arma”, escribió la víctima en su cuenta de facebook. (VER PUBLICACIÓN EN LA NOTA)

En el escrito publicado en la red social, el docente podio principal cuidado al transitar por ese sector de la ciudad, “por esta zona veo que pasan algunas de mis estudiantes de Magisterio (chicas por favor cuídense!), gente que sale del BAPA. La calle está muy oscura y en esta época de frío muy poca gente las transita.

Estoy en un estado de shock, me siento vulnerable y tengo miedo”. “Pienso que el ladrón estaba dispuesto a todo porque me atacó a cara descubierta, fueron minutos en que sentí que me iba a matar”, indicó y resaltó “por favor cuidémonos entre todos”.

Por último escribió, “Muchas gracias a la gente que me llamó, que escuchó mi terror por mensajes de Messenger, mil gracias a mi flia. y a la policía de Sta. Elena que vino hasta mi casa para tomar datos del asaltante”.





































SANTA ELENA DIGITAL -.