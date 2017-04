APARECIÓ UNA NUEVA VÍCTIMA DE ABUSO INFANTIL DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ DENUNCIADOS RECIENTEMENTE

Ahora una joven de 18 años, tomó la decisión de hacer público su descargo contra uno de los Testigos de Jehová denunciados anteriormente por otra joven, en esta ocasión la víctima manifestó que sufrió todo tipo de manoseos durante su niñez, “muchas veces me pregunto, porque sigue esta persona en la religión con tantas cosas que ha hecho, está en medio de criaturas a las que puede hacerles algo, a mí me dio asco lo que me hizo siendo una nena de 10 o 11 años que no sabía lo que pasaba”. “Nunca lo quise hablar porque siendo chica nadie me iba a creer y ahora que soy grande lo hago público para que sepan todos” , escribió en su cuenta de facebook otra joven que manifiesta ser víctima de abusos por parte de uno de los Testigos de Jehová denunciados recientemente. “muchas veces me pregunto, porque sigue esta persona en la religión con tantas cosas que ha hecho, está en medio de criaturas a las que puede hacerles algo, a mí me dio asco lo que me hizo siendo una nena de 10 o 11 años que no sabía lo que pasaba”. “Nunca lo quise hablar porque siendo chica nadie me iba a creer y ahora que soy grande lo hago público para que sepan todos”

“Yo era una gurisita de 10 o 11 años en aquel tiempo que el mugriento me manoseaba, se aprovechaba de que nadie lo veía, porque yo era tan solo una niña, se aprovechaba de mí nunca lo quise hablar porque siendo chica nadie me iba a creer y ahora que soy grande lo hago público para que sepan todos”, escribió en su perfil de facebook la nueva víctima de abuso infantil.

Continuando con el relato la joven describió superficialmente como actuó el acusado, “el me pedía que le diera siempre un beso, yo quería dárselo en el cachete y el me ladeaba la cara, me casaba la mano para que yo lo tocara, me manoseo varias veces, lo que yo viví no quiero que a otra criaturita le pase por un degenerado hdp”, redactó.

Además agregó, “él se esconde detrás de un trajecito pero en la calle se le van los ojos por las chicas, lo mío no es invento, yo sé lo que viví y ahora me da asco verlo que anda en el camión como si nada hizo”.

"(da nombre y apellido del acusado)". BASTA DE ABUSO INFANTIL, subrayó

Finalmente esta mañana volvió a escribir en su cuenta de facebook y dejó un mensaje dirigido a las madres, en cual reza lo siguiente: “Como mamá les pido que cuiden siempre a sus hijas y que no las dejen solas, si les dicen algo créanle. Hoy en día en nadie se puede confiar”





































































SANTA ELENA DIGITAL -.