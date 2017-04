LAS JÓVENES DENUNCIARON EN LA JUSTICIA A LOS DOS TESTIGOS DE JEHOVÁ ACUSADOS DE ABUSARLAS EN LA INFANCIA

Las dos jóvenes que manifiestan ser víctimas de abusos en su infancia por dos Testigos de Jehová de Santa Elena, radicaron esta mañana una denuncia contra los acusados en la Comisaría local, en dialogo con Santa Elena Digital , una de las jóvenes expresó que tras realizar la demanda, mantuvieron una comunicación telefónica con el Fiscal Dr. Facundo Barbosa sobre quien recayó la denuncia. “Me siento más aliviada, pensé que nadie iba a creer esto y me toda la gente está de nuestro lado” , sostuvo a esta redacción. Santa Elena Digital“Me siento más aliviada, pensé que nadie iba a creer esto y me toda la gente está de nuestro lado”

Tras el inminente escrache realizado por dos jóvenes a dos Testigos de Jehová de esta ciudad a quienes acusan de ser autores de reiterados abusos durante la infancia, finalmente esta mañana las jóvenes formalizaron denuncias en la comisaría local.

Al ser consultadas por la veracidad de los acontecimientos relatados en las redes sociales, una de las demandantes indicó, “si hubiésemos estado mintiendo no haríamos ninguna denuncia, esto salió a la luz porque me cansé de vivir reprimida ante la sociedad, sufro de pánico, me descompongo en cualquier lugar y mi vida no tiene que ser así por cual de esos degenerados”, manifestó enfáticamente una de las denunciantes.

