TE AMO, TE EXTRAÑO, QUIERO VERTE: EL ÚLTIMO MENSAJE DEL MOTOCICLISTA FALLECIDO A SU NOVIA

Tras conocerse la lamentable noticia que un joven de esta ciudad perdió la vida al protagonizar un accidente con su motocicleta, trascendió posteriormente los últimos mensajes de WhatsApp que el fallecido le envió a su novia horas antes del accidente. Lorena, su novia escribió en su perfil de facebook, , publicó. La noticia conmovió a la ciudadanía y una vez más Santa Elena lamenta la perdida de una vida joven por un accidente motociclístico. “me quedaré con lo último que me dijiste! Que me amabas, me extrañabas y querías verme!”

La novia del joven fallecido esta mañana en un accidente de tránsito, hizo pública la última conversación de WhatsApp que mantuvo con su novio Juan José Panzardi, horas antes que acontezca el fatal episodio.

“Me quedaré con lo último que me dijiste, que me amabas, me extrañabas y querías verme. No puedo creerlo, no quiero que seas vos me falta mi otra mitad. Mi vida... Mi amigo... Mi compañero... Mi confidente... Mi novio... Mi todo. Solo dame fuerzas para seguir. Te necesito tanto!!! Solo Dios sabe porque se llevó un ángel tan hermoso como vos de esta tierra! Te amo mi gran y único amor Mi ángel de la eternidad! escribió en su muro de facebook, acompañado por la captura de pantalla de la conversación que mantuvo con su novio.

En la publicación se puede ver que la última conexión de WhatsApp del Juan José Panzardi fue 6 minutos antes del horario en que ocurriera el accidente.



























SANTA ELENA DIGITAL -.