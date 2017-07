ROSSI: “NO ME BUSQUEN PARA SER INTENDENTE, SOY UNA PERSONA REPETIDA”

El ex intendente en varias oportunidades en Santa Elena, desistió de la posibilidad de presentarse en el 2019 como candidato a intendente en esta ciudad, “no me busquen como candidato, soy una persona repetida, voy a acompañar el proyecto de alguna persona de nuestro espacio que tenga las capacidades, si la gente quiere seguir con la actual gestión, que vote, eso es parte de la democracia”, sostuvo en una entrevista radial. Por otra parte analizó la situación de la provincia, criticó a la gestión del ex gobernador Urribarri y lo tildó a Bordet de tener doble discurso.

En la mañana de este martes, Domingo Daniel Rossi, mantuvo una entrevista en el programa “LA MAÑANA DE RIO” que se emite por FM RÍO en la ciudad La Paz, durante el diálogo mantenido con Carlos Ruival, el ex intendente de Santa Elena consideró ser crítico de la gestión de Sergio Urribarri durante la gobernación, “a la provincia la han desbastado, quebrado y hoy vive del préstamo”, remarcó.

Por otra parte sostuvo que “el actual gobernador Gustavo Bordet, es una persona con doble discurso, en Entre Ríos critica a Macri y cuando va a Buenos Aires aplaude todo lo del gobierno nacional, además sus Diputados (a os que él pudo torcer) votan todo los proyectos de Cambiemos. El Gobernador Bordet tampoco dice nunca como está la provincia, muchos entrerrianos lo hubiésemos entendido más al gobernador”.



En relación a las PASO, Rossi sostuvo “nosotros con gran parte del peronismo vamos a acompañar a Emilio Martínez Garbino con la lista 50 Encuentro Social, este es un frente conformado entre Renovadores; Peronistas, Socialistas y Vecinalistas”, indicó.

Con miras a las elecciones del 2019, el ex intendente de Santa Elena anticipó que no tiene intenciones de ser candidato en esta ciudad, y pronosticó que “en Santa Elena va a haber una disputa política, pero a mí no me busquen para candidato ya soy una persona repetida, esto no quita que no deje de acompañar el proyecto de alguna persona que esté en nuestro espacio y que tenga la capacidad de estar al frente de la comunidad”, comentó.

“En Santa Elena va a ser una linda elección en el 2019, si la gente quiere seguir con la actual gestión que siga, que lo voten, esto es parte de la Democracia, uno no se puede enojar, nosotros daremos una opción, obviamente”. “Lo dejo en claro, no piensen que yo pueda ser intendente de nuevo”, indicó.

ESCUCHAR DECLARACIONES

SANTA ELENA DIGITAL -.