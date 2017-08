SE FIJÓ LA FECHA DE AUDIENCIA POR EL SOBRESEIMIENTO DE DANIEL ROSSI Y PATRICIA DIAZ

Los defensores Marciano Martínez y Carlos Guillermo Reggiardo habían presentado una solicitud, para que el juez de garantías sobresea a los encartados o en su defecto autorice las medidas que desde diciembre ofrecen, que no es más que ir a Uruguay sin secreto bancario y demostrar la falacia de la acusación.-

El escrito:

SR JUEZ DE GARANTÍAS

Marciano Martínez y Carlos Guillermo Reggiardo, defensores técnicos de Patricia Teresa Diaz y Domingo Daniel Rossi, en el legajo caratulado “Diaz Patricia Teresa y otro s/ Enriquecimiento Ilícito”, nos presentamos ante VS y decimos respetuosamente;

Que el presente legajo se origina en una publicación de a revista análisis en la que se señala con detalles la existencia de una cuenta millonaria en el Uruguay, en determinado Banco, a nombre de la Sra. Diaz, que serian frutos del enriquecimiento ilícito producido en la actividad política de ambos.-

Que la noticia fue publicada en diciembre de 2016, y dos días después ambos encartados se presentan espontáneamente, y en los términos del art. 220 del CPPER, proponen diligencias concretas, en la República Oriental del Uruguay, en el banco mencionado por el articulo periodísticos, con el fin de terminar de manera rápida y eficaz con lo que es una injusticia, ya que toda la causa se encuentra sostenida por una articulo falaz, cuya falsedad ya se encuentra acreditada en el legajo.-

Que dicha diligencia no solo fue ignorada por el Ministerio Publico Fiscal, sino que la hemos propuesto en varias oportunidades sin respetar la manda legal de rechazar al menos, por decreto fundado la producción de la misma.-

Que entre las garantías violadas se encuentra la de Non Bis in Ídem, ya que la nota sugiere que esto estaría relacionado con los fondos por los que Daniel Rossi ya fue condenado en 2006 y cumplió la condena, amen de que la causa ha sido reabierta y se encuentra en estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.-

Que todo esto ha sucedido sin la intervención de VS, tal como manda el 221 del CPPER, quien ha sido ajeno a un proceso de suma importancia, que ademas, tiene ribetes políticos, único motivo por el cual esta causa siga abierta a la espera de una “diligencia” ante “AFIP Internacional” organismo que no solo no existe como tal, sino que AFIP no aportara nada que no este en el legajo, ya que el Banco Mencionado emitió un informe donde niega la existencia de las cuentas, por lo que esa diligencia a nuestro entender tiene como única finalidad demorar la investigación penal preparatoria, para tener como se dice en la jerga política, en la “parrilla” a los encartados, máxime en medio de un proceso electoral, ya que la producción de las diligencias ofrecidas, no solo saca el obstáculo del Secreto Bancario de la Investigación, sino que echaría luz de manera definitiva a este legajo, solo sostenido por un articulo periodístico, y como hemos dicho, se ha acreditado la inexistencia de las cuentas, por lo que es necesaria la urgente intervención de VS, sobreseyendo a los encartados y cerrando esta Investigación, en la que solo se ha podido acreditar que Rossi posee un auto y una casa del IAPV (que ya no es de su propiedad, porque es desde su divorcio pertenece a su ex mujer), y la Sra. Diaz tiene una moto Honda 110 y un automóvil de gama media- baja, ademas de la casa que comparten, todos bienes normales que acreditan una vida de austeridad, que nada tiene que ver con la fabula de millones que la revista análisis sostiene.-

Que en síntesis el legajo esta abierto, con los plazos del art. 223 del CPPER vencidos, los fiscales ignoran las diligencias propuestas por la defensa, esperan una diligencia que nada va a agregar ya que AFIP no tiene herramientas para conseguir de el órgano tributario administrativo de Uruguay nada nuevo para la causa.-

Por lo expuesto, es que solicitamos a VS:

1.- El sobreseimiento inmediato de los encartados.-

2.- Ante el improbable supuesto de que VS considere que no hay merito suficiente para el sobreseimiento, que VS ordene las diligencias propuesta por la defensa en Uruguay, para develar de manera definitiva los falaces argumentos de un articulo que mas que periodístico es de ficción pura.-

La resolución:

Legajo de OGA Nº 6359, caratulado "DIAZ PATRICIA TERESA Y ROSSI DOMINGO DANIELs/ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO".-

///-RANA, 16 de agosto de 2017.-

Atento al estado de las presentes actuaciones y lo solicitado por Sres. Defensores Dres. Marciano Martínez y Carlos Reggiardo, FIJASE AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO -art. 395 del C.P.P.- por ante el Sr. Juez de Garantías Nº 2 Dr/a. José E. Ruhl, el día 11/09/2017, a las 12.00 horas, en el Salón de Audiencias Nº 3.-

NOTIFÍQUESE.-

