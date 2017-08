Así tituló Daniel Rossi una columna de opinión enviada a esta redacción, en la que apunta duras críticas al ex gobernador Busti, lo considera “trapecista político, hizo perjuicios, inventando internas y sancionando la ley que termino de dinamitar el Justicialismo” , Busti no es quien puede decirnos a los peronistas entrerrianos que hay que hacer el 22 de Octubre, porque seguro el 23 el disparara para donde le convenga” , manifiesta parte del texto de opinión del ex vicegobernador de Entre Ríos y ex intendente de Santa Elena Domingo Daniel Rossi. “trapecista político, hizo perjuicios, inventando internas y sancionando la ley que termino de dinamitar el Justicialismo”Busti no es quien puede decirnos a los peronistas entrerrianos que hay que hacer el 22 de Octubre, porque seguro el 23 el disparara para donde le convenga”

COLUMNA DE OPINIÓN.

POR MAS INTENTOS QUE SE HAGA, “EL RIDICULO” ES UN LUGAR DEL QUE NO SE VUELVE

En estos días de convulsión de un Bustismo desesperado por mantener el pacto político judicial que vengo denunciando desde hace muchos años, es que me veo, por los cargos que he ocupado por el Partido Justicialista Entrerriano, en la obligación de hacer algunas consideraciones, máxime después de la columna del ex Gobernador Busti, quien en otras más de sus incontables movimientos de trapecista político, le miente a la gente como si no tuviéramos memoria.-

Jorge Busti no se acuerda, que en la última interna en serio, en 1995, hizo todo lo posible para perder figuras probas, honestas y que hubiesen ayudado a cambiar lo que vino después, como Mario Moine y Jaime Martínez Garbino. Desde ahí siguió haciendo perjuicios, inventando internas en 2003, y en 2006 sancionando la ley que termino de dinamitar el Justicialismo, conocida como ley Castrillón, y sacando del partido a quienes pensaban distinto para poner de Gobernador a Sergio Urribarri, con el único fin de manejarlo y volver en 2011, tal y como la declaro en la mismísima apertura de sesiones ordinarias de la legislatura en 2007.-

Los que tenemos memoria nos repugna semejante muestras de caradurez, máxime cuando alimenta una grieta que los argentinos debemos superar, vuelve a las consignas más maniqueas del Kirchnerismo, cuando el subió al palco de Luis Miguel Etchevere, luego hizo a su mujer Diputada K en 2009, para hacerla repetir en 2013 por el pro abrazado a De Angeli y Frigerio.-

Muchos pensamos que con la caída de Chiara Diaz podía haber un cambio en el pacto político judicial, muchos peronistas de fuste como Maya y Alasino combatimos a esta composición del STJ armada por Busti, y ante este revés electoral se amontonan para no perder en 2019 y tener que rendir cuentas del saqueo de Entre Ríos.-

Para los Koch, Zavallo, o lazarillos de turnos que salgan a atacarme con algún comunicado de la usina de prensa por mi condena, les digo que Chiara Diaz se hizo cargo, de haberme condenado, pero tras muchos años de lucha hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reabrió mi condena por injusta; claro para Busti no tiene los mismos derechos Domingo Daniel Rossi que el resto de los seres humanos.-

Que garantías tiene el electorado en contra del Ajuste, si Bordet mando a sus diputados a votar a favor de los fondos Buitres entre otras cosas con la Señora de Busti, Zavallo, que no ha podido ganar jamás ni en Viale su pueblo natal, quien también se subió con Busti al palco de Etchevere, como nos garantiza que no tendrá los zigzagueos de su jefe. Bordet y Busti defienden una misma cosa, el mantenimiento del pacto judicial, el manejo de la justicia penal a través de la procuración, el control del STJ y la Cámara de Diputados para que no sancione leyes de verdad para luchar contra la corrupción, los organismos de control, etc.-

Finalmente lo único que me queda es decir que Busti no es ya quien puede decirnos a los peronistas entrerrianos que hay que hacer el 22 de Octubre, porque seguro el 23 el disparara para donde le convenga, pero si yo como peronista digo que voy a militar por Emilio Martínez Garbino, porque lo considero honesto y fundamentalmente que defenderá los intereses de los entrerrianos en el congreso si logramos romper la grieta que favorece al mantenimiento del Status quo, que no es más que dirigentes ricos y una provincia fundida.-

DOMINGO DANIEL ROSSI

EX VICE GOBERNADOR

PERONISTA POR CONVICCION Y NO POR AMONTONAMIENTO