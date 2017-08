SANTA ELENA: TRES DENUNCIAS DE ABUSOS A MENORES DE EDAD EN UNA SEMANA

Esta semana última, Santa Elena ha sido el epicentro de las denuncias por abuso a menores de edad, en tan solo cinco días, se radicaron tres denuncias por abusos, las mismas fueron hechas por las madres de las víctimas. Los acusados son un empleado de una institución educación, un remisero y un joven de 21 años, en todos los casos, las víctimas fueron quienes pusieron en conocimiento de los abusos a sus padres, se informó desde la Comisaría local a Santa Elena Digital.



Imagen solo ilustrativa



Según pudo saber Santa Elena Digital, la primer denuncia se radicó a mediados de la última semana por la madre de una nena de 13 años que fue hasta el domicilio de un hombre que está afectado a realizar trabajos dentro de la institución escolar a la que concurre la adolescente. La menor fue a pedir prestada una bicicleta para participar de una jornada que organizaba la institución escolar, al parecer fue en ese momento donde la menor recibe a préstamo la bicicleta pedida a préstamo y es allí donde se produce el abuso, con intensiones desmedidas, el día de la bicicleteada, la niña concurre normalmente a la jornada escolar y al finalizar la misma (aproximadamente 15 horas), no quería retirarse del establecimiento escolar, por lo que el cuerpo docente le consulta el problema que padecía, y es allí que accedió a contar del hecho, por consejos de los docentes y directivo de la escuela, la menor le cuenta a sus padres lo padecido en el domicilio del acusado, los progenitores radican la denuncia policial. Según versiones no confirmadas oficialmente desde la comisaría local, el acusado habría recibido algún tipo de represalias por manos propias de familiares de la menor. Del hecho queda deslindado por completa la institución educativa, siendo que el mismo no habría ocurrido en situación de clase, sino en horario familiar de la menor. El hombre que es acusado de acosar a la adolescente es personal afectado desde hace muchos años a la escuela donde concurre la adolescente, pero no es personal docente, según trascendió el masculino que habría incurrido en el delito, fue desafectado de su puesto de trabajo que desarrollaba en el establecimiento educativo.

La segunda denuncia es radicada por la madre de una joven de 16 años que acusa a un remisero: Según la demanda, el hecho se habría iniciado desde un populoso barrio de esta ciudad cuando la joven se retira de la casa de su novio y solicita un remís, al no concurrir el vehículo de transporte para que la traslade hasta el domicilio familia, comenzó a caminar y a las pocas cuadras del domicilio donde se encontraba, habría sido abordada por un remisero que le consulta si no necesitaba ser trasladada, a lo que la joven se sube al vehículo, al transitar dos cuadras, al parecer el remisero le acaricia una pierna a la joven y desde ese momento no recuerda más nada, a las pocas horas supuestamente indica la denuncia, la joven se despertó en el vehículo en la zona de ingreso a la ciudad, donde el hombre le habría manifestado que se baje del rodado porque lo comprometía, desde allí la joven habría caminado hasta su domicilio. En el lugar donde manifiesta haberse bajado del vehículo la menor, hay un puesto policial a lo que se aduce desde la comisaría local, no haber tomado conocimiento del hecho el uniformado en el lugar, ni tampoco de haber observado un vehículo en situación sospechosa. En la denuncia, la menor adujo no recordar quien era el remisero que la trasladó, solo brindo algunas pocas características.

Por otra parte, este domingo cerca del mediodía una mujer se hizo presente en la comisaría local y radicó una denuncia por abuso a su hija menor de 13 años, el hecho habría ocurrido en una zona descampada de esta ciudad, donde al parecer un mayor de 21 años de edad habría concurrido con la menor hasta el lugar del hecho donde procedió a provocarle manoseos íntimos a la menor. Según se presume el acusado podría llegar a ser un amigovio de la menor.

Todas las denuncias radicadas en estos cinco días últimos son de carácter simple, en los casos actúa la Justicia, el ANAF (Area de Niñez, Adolescencia y Familia) y el COPNAF (Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia), pudo saber Santa Elena Digital

SANTA ELENA DIGITAL -.