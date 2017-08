JORGE BARRETO: “LOS 51MIL VOTOS QUE SACAMOS NO VAN A IR AL FRENTE JUSTICIALISTA”

“Supe que no iba a ocupar un lugar en la lista oficial primero con un llamado del ministro del Gobierno, Mauro Urribarri, y después con la resolución 13 de la Junta Electoral, No se contempla a la minoría de la lista 10 en la conformación de la lista, anoche presentamos un pedido de declaración de nulidad de la resolución y la Junta Electoral tiene 72 hs para expedirse” . “Lamento que suceda esto porque todo el tiempo hablamos de la unidad del peronismo y la primera de cambio se deja de lado a una minoría”, sostuvo el diputado Jorge Barreto.

“Anoche presentamos un pedido de declaración de nulidad de la resolución 13 de la Junta electoral. Vemos que hay una interpretación falaz del artículo 41 que es inconstitucional porque tanto el artículo 38 de la Constitución Nacional como el 29 de la Constitución Provincial, reformada en 2008, hablan de mayorías y minorías. Incluso el artículo 40 de la carta orgánica del partido habla de mayorías no habla de minorías explícitamente pero si habla de mayorías es porque hay minorías contempladas”.

“No se contempla a la minoría de la lista 10 en la conformación de la lista, apelamos la resolución y la Junta Electoral tiene 72 hs para expedirse”.

“Lamento que suceda esto porque todo el tiempo hablamos de la unidad del peronismo y la primera de cambio se deja de lado a una minoría. Reconocemos la conducción de Bordet y nuestra derrota en la interna, pero eso no quiere decir que la lista 2 se lleve todos los cargos en la lista oficial. La Carta Organica es clara, no habla de la totalidad de los cargos sino de mayorías”.

“Es lamentable para el peronismo porque hay que entender que todos juntos perdimos el 13 de agosto frente a Cambiemos y si se deja de lado a un espacio como el nuestro. También lamento Bordet no haya cumplido con su palabra cuando telefónicamente me dijo que iba a convocar a todas las listas, no solo a la 10, para conversar y ver como trabajábamos en conjunto de cara a octubre”.

“Supe que no iba a ocupar un lugar en la lista oficial primero con un llamado del ministro del Gobierno, Mauro Urribarri, y después con la resolución 13 de la Junta Electoral”.

“No he recibido muchos llamados. Me llevo grata sorpresa que referentes tan importantes como Cresto (Juan Carlos), Jourdan o el mismo Alasino, que no es el ejo de compartir alguna idea política pero no deja de utilizar el sentido común”.

“Si dejas afuera a un sector importante como el nuestro que obtuvo 51mil votos evidentemente esos votos no creo que vayan al Frente Justicialista en octubre y eso es un problema para los entrerrianos y para los peronistas en particular. Queremos ganar en octubre porque es importante propinarle una derrota electoral a Cambiemos, pero con este tipo de actitudes flaco favor le hacemos a la unidad del peronismo que todos queremos y pregonamos”.

“Todo el peronismo tiene que estar junto el 22 de octubre, es la única forma y redoblar los esfuerzos para ganarle a Cambiemos. Con este tipo de actitudes flaco favor le hacen a esa unidad. No es de caprichosos que estamos haciendo esto sino atendiendo a la Constitución Nacional y a la Provincial que habla de contemplar las minorías partidarias en las listas oficiales. Esto se va a convertir en que dos o tres personajes del partido van a hacer interpretaciones de Cartas Orgánicas porque no les gusta la cara de algún candidato dejan afuera, no debiera ser así. Vamos a agotar las instancias para que esto se resuelva ya que no lo pudimos hacer políticamente hacerlo por las vías necesarias”.

“No recibí llamado de Ángel Vázquez, sí de Gustavo Guzmán. Sé que hubo una reunión del Partido en Concepción del Uruguay donde se discutió el tema. Hay una cuestión de sentido común, si este espacio no es contemplado estamos en serios problemas para el 22 de octubre, más allá del nombre. Hay que convocar a todo el peronismo para trabajar unidos de cara a la elección que nos espera”, sostuvo Jorge Barreto en sus declaraciones.