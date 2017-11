SE AVANZA EN LA NORMALIZACIÓN DE LA RESPUESTA SANITARIA EN SANTA ELENA

En el encuentro de trabajo mantenido entre la ministra de Salud, Sonia Velázquez, con el intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra, los funcionarios evaluaron y destacaron la labor de la comisión normalizadora que se desempeña al frente del hospital desde junio. En la oportunidad las autoridades se comprometieron a articular las acciones necesarias desde los diferentes estamentos para consolidar políticas integrales de salud que permitan mejorar la respuesta sanitaria.

La ministra de salud destacó: “Para nosotros es fundamental el interés y el compromiso de las autoridades locales con la salud de su comunidad, porque ellos también tienen responsabilidad; entonces que venga el intendente de Santa Elena a plantearnos las inquietudes que le llegan, y poder trabajar en conjunto definiendo el perfil y las necesidades sanitarias de la población nos parece sumamente valioso”.

Cabe señalar que posteriormente se incorporaron al encuentro el administrador de la Comisión Normalizadora del hospital pediátrico de Santa Elena, Reynaldo Márquez; junto a Karina Muñoz, del equipo de gestión del Ministerio de Salud, quienes brindaron precisiones de los avances logrados administrativamente en el establecimiento.

A su turno, el intendente valoró: “La verdad es que el informe que me entregaron me dejó muy conforme, no sólo en lo que hace a cuidar los recursos sino que todo lo que ordenaron administrativamente fue de la mano de una mejora que puede observarse en una mayor cantidad y calidad de las prestaciones”.

Moreyra manifestó que acudió al encuentro con varias expectativas: “La primera era poder dialogar con la ministra, conocer cuál es la visión que tiene la estructura del Ministerio de nuestros servicios de salud en Santa Elena, las perspectivas de crecimiento y saber qué habían encontrado en estos meses”; y en ese en ese balance “que creemos positivo”, expresó Moreyra, “nos comprometimos a seguir trabajando en conjunto para tener una salud cada vez mejor".

Importancia del trabajo articulado

Las autoridades destacaron que los tiempos son importantes en los procesos involucrados en la implementación de políticas sanitarias, donde se toman decisiones para las cuales quizás deban pasar un par de años hasta que se pueda tomar verdadera dimensión de su impacto y poder observar resultados estadísticos, “pero tengo claro que el parámetro del proyecto sanitario que tiene la ministra es el adecuado y el que necesitamos hoy en la provincia", completó Moreya, ratificando su compromiso para desarrollar en conjunto políticas que redunden en mejoras para el sistema sanitario en su conjunto.

Cabe señalar que la gestión con diferentes actores locales es una marca de la actual gestión sanitaria, sobre lo que la ministra expresó: “Desde la provincia estamos implementando políticas de impacto sanitario en los diferentes niveles de atención, trabajando en reforzar el componente de emergentología, optimizando las redes de derivación y la estrategia de regionalización, y para todo esto es fundamental contar con el acompañamiento y el compromiso de los actores locales”, finalizó Velázquez.

Regularización del servicio de anestesiología

Entre los puntos abordados en el encuentro, un planteo no menor fue el relacionado al recurso humano en anestesiología: "Sabemos que es una problemática que no es exclusiva del departamento La Paz, sino que se da en varios lugares de la provincia, pero hoy también nos retiramos satisfechos porque la ministra nos adelantó que en los próximos días tendremos normalizado este servicio", puntualizó Moreyra.

Pondrán en valor centros de salud rurales de Nogoyá

Con la ejecución de obras menores encaradas desde el Ministerio de Salud, se pondrán en valor los establecimientos de los centros de salud “Arturo Illia”, de Crucecita 3ª, y “Luisa Weber”, de Crucecita 8ª. Así se acordó en la reunión que mantuvo la ministra de Salud, Sonia Velázquez, con la directora de ambos centros asistenciales, Carminia Vallejos. Además, en la oportunidad se hizo entrega de una computadora destinada al centro de salud Arturo Illia.

La ministra de Salud expresó: “Somos conscientes de la importancia que tiene el desarrollo de obras para estos efectores, que quizás para lo que es el Ministerio de Salud en su conjunto puede dar la impresión de que tiene un impacto ínfimo, pero para la gente que trabaja en los centros de salud rurales y para sus vecinos, estas obras son sumamente importantes y tenemos el compromiso de encararlas con la seriedad que merecen”.

Por su parte la directora de los centros de salud Arturo Illia y Luisa Weber, Carminia Vallejos, informó que acudió a reunirse con la ministra “para plantear el tema de las refacciones necesarias, para lo cual tuvimos una buena respuesta, y también recibimos una computadora para el centro de salud Arturo Illia, así que fue una reunión sumamente positiva para nosotros”.

Vallejos explicó que las obras prevén la refacción “de todo lo que no está en buenas condiciones”, lo que incluye tareas de reparación de pisos y paredes, así como trabajos de pintura.

Por su parte, la directora general del Primer Nivel de Atención, Norma Hernández, informó que ya se han iniciado los trámites para planificar las obras, con lo cual el siguiente paso será que tome intervención el área de Conservación del Ministerio de Salud, que se hará presente en terreno para evaluar la propuesta de trabajo y los materiales necesarios en ambos establecimientos. Una vez hecho esto se definirá si las obras se abordarán con personal de la cartera sanitaria o si será necesario remitir una partida presupuestaria para materiales y mano de obra.

