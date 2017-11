EL HOSPITAL 9 DE JULIO DE LA PAZ RECIBIO UN APORTE POR MÁS DE 400 MIL PESOS

Este lunes el Senador Departamental Aldo Ballestena, hizo entrega de aportes por un monto de 415.658,99 pesos (Cuatrocientos quince mil seiscientos cincuenta y ocho) a la Cooperadora del Hospital 9 de Julio de La Paz para seguir avanzando en obras de mantenimiento en el hospital. Al respecto el Dr. Ballestena sostuvo que, “La entrega de aporte por más de 400.000 mil pesos a la Cooperadora del Hospital 9 de Julio permitirá seguir avanzando en las obras de refacción y manteamiento de dicho nosocomio” . “La entrega de aporte por más de 400.000 mil pesos a la Cooperadora del Hospital 9 de Julio permitirá seguir avanzando en las obras de refacción y manteamiento de dicho nosocomio”

“Estamos trabajando codo a codo con la Cooperadora, Dirección, Médicos y Personal para mejorar los servicios que se brindan en el hospital, hoy hacemos esta entrega para seguir avanzando en obras, pero las gestiones no terminan acá, tenemos un compromiso y es llevar mejores servicios a quienes se acercan al hospital y poco a poco lo estamos cumpliendo”, dijo.

“La realidad es que cada día se acerca más gente al hospital y en este sentido buscamos mejorar la atención y las condiciones edilicias para que la gente que visita el hospital por un problema médico encuentre una solución, sea bien atendido y pueda estar en un lugar acorde a lo que la situación amerita”, afirmó Ballestena.

Luego se refirió a la obra de la Escuela Secundaria Domingo French y la Exposición de trabajos de Jóvenes y Adultos en el Puerto local. “La Escuela N° 15 Domingo French comenzó con una matrícula de 200 y hoy son cerca de 600 chicos los que todos los días estudian en las instalaciones de los ex cuarteles. Las gestiones para que esta institución tenga su propio edificio las iniciamos hace tiempo y hoy estamos pronto a que inicien los trabajos, cuando digo que las gestiones con el tiempo dan sus frutos me refiero a esto, a comprometerse en gestionar y seguir luchando para los paceños y los vecinos del departamento tengan una mejor educación, salud, etc”.

Por último comentó lo sucedido el domingo en el puerto local donde capacitadores y estudiantes de jóvenes y adultos expusieron sus trabajos. “El domingo estuve recorriendo la exposición en el puerto y la verdad que me fui muy contento porque luego de un año de capacitación muchos jóvenes y adultos aprendieron un oficio y eso genera independencia, fuentes de trabajo y mejora la economía de sus hogares. Antes de irme me comprometí en continuar con estos programas para el próximo año y generar nuevos talleres de otros oficios que me solicitaron”, concluyó.

